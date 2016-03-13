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    Зайцев: «Наш игрок положил руку на соперника, а впечатление, будто игроку «Спартака» ноги отрезали»

    Защитник «Амкара» Николай Зайцев прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота его команды на 87-й минуте матча 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2).

    «Ну, положил наш игрок на соперника руку. А такое впечатление, будто игроку «Спартака» ноги отрезали. Я в раздевалке посмотрел повтор. Да, положил руку, но назначать за это пенальти… По-моему, такие пенальти назначали в 80-х.

    Если судья назначил такой пенальти, то должен был назначить пенальти и в эпизоде, когда нашего футболиста толкали в спину в штрафной «Спартака». Даже не хочется говорить это, но надо судить честно, объективно. А так там даже непонятно было, дотянулся бы Зе Луиш до мяча, он же вообще стоял спиной к воротам. Может быть, я сейчас резок, но мне обидно, присутствует злость. Из-за необъективных моментов мы сейчас должны ехать домой с нулем. Сегодня мы «Спартаку» не уступали», — сказал Зайцев.

    Источник: ФК «Амкар»

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    13.03.2016 06:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 марта 2016, 11:23

      У тренера научился?

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 марта 2016, 10:26

      Такие пендали любят в Кальчо ставить)

      0
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 13 марта 2016, 10:09

      Ну а зачем положил что не знает правил????

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 08:39

      Да не положил, блин, а вцепился, ага.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 марта 2016, 08:14

      а зачем на мужика руку положили???
      он что, баба?)) Нечего ручонки шаловливые распускать))))) аха-ха

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 марта 2016, 06:44

      Эх заяц заяц,обхватить за шею двумя руками -это называется положил руку-ты такой же нытик ,как и твой тренер.Противно,реально противно.

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