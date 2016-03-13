Энрике: «Иногда мне кажется, что соперники ничего не могут с нами поделать»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от действий своих подопечных в матче 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0).

«У нас уникальная команда, похожих на нее нет. Иногда мне кажется, что соперники ничего не могут с нами поделать.

Когда мы настолько точно играем, то для соперников это создает большие сложности. Мы переживаем прекрасные моменты и полны уверенности», – сказал Энрике.

Также наставник прокомментировал выход в стартовом составе Мунира Эль-Хаддади вместо Луиса Суареса.

«Тренером «Барсы» быть интересно. Когда ты меняешь состав, тебя спрашивают: «Зачем вы сделали замены?», когда не меняешь, спрашивают: «Почему они не играют?».