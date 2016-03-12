Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Второй тайм в исполнении «Спартака» получился великолепным»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, ставший автором победного гола в матче 20-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:1) рассказал, за счет чего красно-белым удалось добиться положительного результата в игре с пермской командой.

    «Мы боролись и в конце концов победили. Мы хорошо начали и неплохо играли до пропущенного гола, но после того как «Амкар» забил, нам стало сложно находить пространство на поле и создавать моменты. Но вторая половина получилась великолепной. Мы показали, что мы – «Спартак» и что мы можем сделать, когда все сражаются друг за друга.

    Мельгарехо провел в команде немного времени, но он уже забил много голов в чемпионате России, и мне кажется, что он отличный игрок, скоро мы увидим его класс.

    На данный момент меня не интересует то, что я лидирую в списке бомбардиров. Если я буду первым в конце чемпионата, это будет здорово, однако сейчас я сконцентрирован на командных достижениях», – сказал Промес.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 20:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2016, 23:23

      К Промесу вопросов нет в отличии от других игроков и Аленичева. Игроки на поле не знают куда бежать и что делать. Либо тренер не умеет им это объяснить , либо они тупые. Нет уверенности в игре, в себе, а мандраж во всём налицо, особенно проявился в конце, когда бросили играть и старались любой ценой удержать свалившуюся с неба удачу. Мандражисты ё... противно смотреть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11