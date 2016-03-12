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  • Аленичев: «До последнего верил, что «Спартак» сможет спасти игру с «Амкаром»

Аленичев: «До последнего верил, что «Спартак» сможет спасти игру с «Амкаром»

12 марта 2016, 19:12
6

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия своих подопечных в победном матче 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1).

«У нас не сложился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Выход Зе Луиша – ключевая замена. Он забил и заработал пенальти. До последнего верил, что сможем спасти игру. Замены добавили азарта – за счет этого и вытащили игру. Мы поменяли тактику, Квинси ушел направо, а Зе Луиш налево. Варьируем схему.

Промес? Последний пенальти бил он. Сейчас Квинси штатный пенальтист. Могу заверить, что в команде дружный коллектив. Не хватает только стабильности. «Спартак» должен всегда играть с таким же азартом, как в последние 15 минут», – сказал Аленичев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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BAIv
1457799285
я знал судье в перерыве заплатили!!! должен свистеть как надо!!!
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Aztec58
1457799320
Ну и слава Богу!
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REDWHITE_
1457799863
я тоже верил)
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serhz
1457800540
Уши вянут слушать эти послематчевые бредни -я верил--Квинси направо -Луиш налево -скажи прямо -нам повезло больше и мы унесли ноги.
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maygli
1457817494
Алениче-е-е-ев! А-у-у-у!! Очнись!!! Вторая половина чемпа идёт! Давно пора не варьировать схемы, а наигрывать выбранную. Игры нет, как и не было. Чем вы в подготовительный период занимались?!? Посмотри на Ростов, они играют во много раз в более "спартаковский" футбол ,чем сам Спартак. Самые первые игры у тебя были хорошие, смотрелись с удовольствием, подумалось вот оно, начинается. Пусть были ошибки но игра смотрелась, был азарт, глаза у игроков загорелись, игроки заиграли с удовольствием, без оглядки на результат. И..? И что потом случилось? Сдулся, всё? Пошла игра на результат, результат стал на первом плане, важнее всего, важнее футбола, на удержание... смотреть противно. Замандражировал, пытаешься любой ценой удержаться в кресле тренера? А смысл? Вообще "Ростов" пример всем звезданутым клубам. Звёзд там нет, с финансами проблема, а команда играет на заглядение, до конца, не взирая на результат.
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