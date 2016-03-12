Аленичев: «До последнего верил, что «Спартак» сможет спасти игру с «Амкаром»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал действия своих подопечных в победном матче 20-го тура РФПЛ против «Амкара» (2:1).

«У нас не сложился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Выход Зе Луиша – ключевая замена. Он забил и заработал пенальти. До последнего верил, что сможем спасти игру. Замены добавили азарта – за счет этого и вытащили игру. Мы поменяли тактику, Квинси ушел направо, а Зе Луиш налево. Варьируем схему.

Промес? Последний пенальти бил он. Сейчас Квинси штатный пенальтист. Могу заверить, что в команде дружный коллектив. Не хватает только стабильности. «Спартак» должен всегда играть с таким же азартом, как в последние 15 минут», – сказал Аленичев.