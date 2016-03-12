Анчелотти: «Если Месси физически готов на 100%, то нейтрализовать его невозможно»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, каким образом можно нейтрализовать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Применять персональную опеку к Месси очень трудно. Этот игрок должен действовать на очень высоком уровне, чтобы сдержать его. Лучший способ сдержать Месси – это усилие всей команды и сокращение дистанции между линиями. Важно насытить середину поля большим числом футболистов, чтобы разрушить игру «Барселоны» и не позволить ей играть в свой футбол. Это сократит возможности Месси, будет мешать ему получать мяч. Также нужно пытаться лимитировать его на фланге, поскольку, продвигаясь к центру, он получает возможность наносить удар своей левой. Но, делая все это, можешь столкнуться с другой проблемой: в арсенале «Барселоны» и другие приемы. Если сконцентрироваться лишь на Месси, опасность может исходить от других игроков. Вывод мой таков: если Месси физически готов на 100%, то нейтрализовать его невозможно. И здесь не имеет значения ни тренер, ни тактика, ни стратегия обороны. Огромный талант Месси не позволяет болельщикам предвосхищать его действия, так что возможности контролировать его нет», — цитирует Анчелотти Sina Sports.

Напомним, что именитый итальянец по окончании текущего сезона возглавит «Баварию».