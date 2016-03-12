Нобоа сравнил «Ростов» с «Лестером»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа надеется победить ЦСКА в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. По словам футболиста, его клуб на сегодняшний день можно сравнить с английским «Лестером», который возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

«С «армейцами», конечно, будет очень тяжело справиться, но мы же играем дома. Так что рассчитываем взять три очка. Это реально. Мы в каждом матче выходим как на бой. Не смотрим на соперника, строим игру от себя. Пока все складывается удачно. Почему бы не продолжить в том же духе? Главное верить в себя.

Про «Ростов» сейчас чего только не говорят. Кто-то хвалит, восхищается, а кто-то, напротив, сомневается, что нас хватит на всю дистанцию. Но в коллективе есть установка: думать только о предстоящем матче, двигаться постепенно, шаг за шагом. Зачем сейчас рассуждать о Лиге чемпионов? В пятницу у нас тренировка, а в субботу предстоит тяжелейший поединок сродни финалу.

Слышал, что нас сравнивают с «Лестером». Почему бы и нет? Мы и впрямь похожи. «Ростов», как и этот английский клуб, не имеет звезд, зато силен коллективом, дисциплиной, командной игрой. Мы бьемся, играем через не могу», — сказал футболист.