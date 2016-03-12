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Нобоа сравнил «Ростов» с «Лестером»

12 марта 2016, 06:46
14

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа надеется победить ЦСКА в матче 20-го тура российской Премьер-лиги. По словам футболиста, его клуб на сегодняшний день можно сравнить с английским «Лестером», который возглавляет турнирную таблицу АПЛ.

«С «армейцами», конечно, будет очень тяжело справиться, но мы же играем дома. Так что рассчитываем взять три очка. Это реально. Мы в каждом матче выходим как на бой. Не смотрим на соперника, строим игру от себя. Пока все складывается удачно. Почему бы не продолжить в том же духе? Главное верить в себя.

Про «Ростов» сейчас чего только не говорят. Кто-то хвалит, восхищается, а кто-то, напротив, сомневается, что нас хватит на всю дистанцию. Но в коллективе есть установка: думать только о предстоящем матче, двигаться постепенно, шаг за шагом. Зачем сейчас рассуждать о Лиге чемпионов? В пятницу у нас тренировка, а в субботу предстоит тяжелейший поединок сродни финалу.

Слышал, что нас сравнивают с «Лестером». Почему бы и нет? Мы и впрямь похожи. «Ростов», как и этот английский клуб, не имеет звезд, зато силен коллективом, дисциплиной, командной игрой. Мы бьемся, играем через не могу», — сказал футболист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Лестер Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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biber.ru
1457757959
сегодня вас не с Лестером, а с газоном сравнивать будут!
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Тяп-Ляп.
1457758030
Лестер,это аглицкий Ростов.
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Muhammed-666
1457759740
чтобы не говорили Ростов сейчас единственный клуб в России которую можно хоть чем то отметить. А остальные .....
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CSKA №1
1457764681
ЦСКА вперед!!!
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vgarakh
1457769080
Ростов вперед!!!
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rubinovyi2
1457769585
Это -да! Дисциплина и командная игра-этого у вас не отнимешь! Удачи Кристиан!
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шеффилд таун
1457769751
Разные чемпионаты, разные клубы, единственно что общего между Лестером иРостовом так, то ,что никто не ожидал такой высокой результативности, от двух этих клубов!!! Тем более ,у Ростова еще много борьбы впереди!!!! удачи Ростовчанам!!!!!
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Zeff
1457772371
Тогда вы должны обыгрывать ЦСКА с крупным счётом. Удачи!
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