Макларен: «Я очень разочарован увольнением и уверен, что мы и так бы остались в АПЛ»

Бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Макларен опубликовал заявление на тему своей отставки. Напомним, сегодня клуб возглавил Рафаэль Бенитес, перед которым стоит задача сохранить место «Ньюкасла» в АПЛ.

«Я очень разочарован таким решением. Я понимаю, какие чувства вызывают результаты команды, а также тот факт, что клуб постепенно оказался в зоне вылета. При этом меня не покидает уверенность, что мы остались бы в АПЛ с перспективой постройки новой команды на следующий сезон», – сказано в заявлении Макларена.