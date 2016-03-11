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    Хачериди не хотел бы играть в России

    Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди сообщил, что никогда не думал о том, чтобы перебраться в российскую Премьер-лигу.

    - В интернете много критикуют Евгения Селезнева, который перешел в краснодарскую «Кубань». Удивлены выбором нападающего сборной Украины?

    – Понимаю, что многие смотрят на трансфер в политическом ракурсе, но Женя поехал играть в футбол и зарабатывать деньги для семьи. Это его право, и не мне судить его выбор.

    - А Евгений Хачериди поехал бы играть в Россию в случае привлекательного контракта?

    – Я бы точно не поехал, – цитирует Хачериди «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2016 15:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 11 марта 2016, 21:05

      У нас своих Хачериди хватает, пол Москвы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 21:03

      Никогда не говори никогда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 17:31

      Вроде не звали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 марта 2016, 16:19

      Бомбардир вне политики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 11 марта 2016, 16:18

      Да кому ты нужен, недофутболист...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 11 марта 2016, 15:47

      Бомбардир как будто специально такие интервью выкладывает.Неужели эта информация полезна нам знать?)

      1
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