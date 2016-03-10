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    Полоз: «Никаких особенных эмоций перед матчем с ЦСКА нет»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз после сегодняшней тренировки поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    – Нас ждет очень интересный матч против одного из самых титулованных клубов страны. Уверен, что придет полный стадион. Очень нужна победа, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы достигнуть этого результата.

    – Может, есть какое-то реваншистское настроение перед матчем?

    – Да, в первом круге мы обидно проиграли, но ничего подобного нет. Есть конкретная игра, в которой нужно показать результат. Выигрывать хочется всегда, поэтому никаких особенных эмоций нет.

    – Хотите что-нибудь сказать нашим болельщикам перед этой важной игрой?

    – Поддерживайте нас в любой ситуация. Обидно, когда у нас что-то не получается, а нас освистывают. Оставайтесь с нами до конца, вы нам нужны! – сказал Полоз.

    После 19 туров «Ростов» находится на втором месте, отставая от ЦСКА на три очка. В первом круге армейцы обыграли ростовчан со счетом 2:1.

    Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    10.03.2016 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 марта 2016, 10:23

      Ростов победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 10 марта 2016, 21:42

      Порвем конюшню!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 20:42

      Обидному поражению в первом круге поспособствовала судейская ошибка, помни это, не забывай и будь готов к любой подлянке коней, ага.

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > Aztec58 11 марта 2016, 01:00

      Как на работу в каждое сообщение о ЦСКА.
      Вам доплачивают за это в свинарнике или в СпаМе все так плохо?

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