Юрист Денисова: «Информация о конфликте Денисова с Кобелевым не соответствует действительности»

Юрист полузащитника «Динамо» Игоря Денисова Юрий Зайцев не подтвердил информацию о том, что у футболиста существует конфликт с тренерским штабом Андрея Кобелева.

«Информация о конфликте Денисова с главным тренером не соответствует действительности, футболист продолжает тренироваться в первой команде и находится в хороших отношениях с партнерами по команде и тренерским штабом», - сказал представитель футболиста.

Напомним, что сегодня появились слухи о том, что Денисов может пропустить ЧЕ-2016.