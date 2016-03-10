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    Lifenews: Денисов может не сыграть на Евро-2016

    31-летний игрок «Динамо» Игорь Денисов может пропустить чемпионат Европы во Франции. По информации источника, тренерский штаб московского клуба рассматривает хавбека исключительно в качестве запасного игрока, а значит он может остаться без игровой практики.

    «Опасения относительно физической формы Денисова были ещe во время зимних сборов. Но тренерский штаб решил выставить Игоря на игру Кубка России с «Амкаром», учитывая огромный опыт футболиста. Однако, как показала игра, Денисов был одним из худших на поле и не успевал за действиями соперника. В итоге «Динамо» проиграло матч со счетом 1:3. Естественно, Кобелев был разочарован игрой одного из своих лидеров и высказал ему свои претензии, после чего его решение не ставить Игоря на следующий матч в рамках РФПЛ с «Уралом» было полностью оправданным», - сообщает источник в клубе.

    В последний раз Денисов выходил на поле в матче РФПЛ в начале ноября прошлого года. После этого он был переведен в дубль.

    Источник: Life

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    10.03.2016 13:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +838

      sined1951 10 марта 2016, 18:41

      Динамо пытаются тихо сплавить в ФНЛ, поэтому и ищут виноватых. Для Москвы 4 клуба в Премьер-лиге по нынешним временам много

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 марта 2016, 16:19

      это хорошо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 10 марта 2016, 16:19

      Да нафиг он нужен, в сборной есть кому играть в центре- Дзагоев, Глушаков, Газинский, на худой конец Бузов.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 марта 2016, 15:44

      Мутко будет спасать своего бывшего игрока.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 10 марта 2016, 15:44

      Это к лучшему

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 10 марта 2016, 15:35

      зазвездение это диагноз и бывает он не только у российских игроков, а результат всегда один, игрок через время начинает играть хуже, а запросы не меняются, в итоге разрыв шаблона и всё, нет хорошего игрока

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 марта 2016, 13:56

      Кайрат тоесть)

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 марта 2016, 13:56

      В астану к аршавину и тимощуку!

      4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 13:54

      Обратно на кауказ

      0
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      Рейтинг: +137

      serg30 10 марта 2016, 13:43

      Ну, а почему не отпустили зимой? Были же предложения от "Спартака" и "Крыльев". Задвигать игрока из-за одного неудачного матча не выглядит разумным. Кобелев доиграется в принципиальность. До зоны вылета рукой подать.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > serg30 10 марта 2016, 15:22

      возможно Динамо как раз из-за Денисова и находится в *опе...тоже мне тащер :D

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      Рейтинг: +137

      serg30 > dolf666 10 марта 2016, 17:23

      Угу, несомненно Денисов виноват, что Бюттнер, например, полгода получал зарплату (даёшь Fair Play, все дела), полируя лавку. Сейчас Габулов присел, но пока на травму ссылаются. Будем посмотреть, как говорится.

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