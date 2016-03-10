Балахнин: «Следим за игрой Кержакова»

Тренер сборной России Сергей Балахнин признал, что в национальной команде пристально наблюдают за игрой форварда «Цюриха» Александр Кержакова.

«Мы пристально следим за Кержаковым. Считаем его ттд, следим за физическим состоянием. Пока в Швейцарию не ездили, но в будущем все возможно. Вызовут ли его на ближайшие матчи с Литвой и Францией? Этого я сказать не могу», - заявил тренер.

Напомним, что состав на ближайшие два матча сборной (с Литвой и Францией) будет оглашен завтра, 11 марта.