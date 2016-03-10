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    Слуцкий объявит состав сборной на матчи с Литвой и Францией 11 марта

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий обнародует состав команды на товарищеские встречи с Литвой и Францией в пятницу, 11 марта.

    Напомним, что это будут первые матчи национальной сборной в 2016 году.

    «Планируется, что завтра Леонид Слуцкий объявит состав на товарищеские матчи с Литвой и Францией», – сообщили в пресс-службе РФС.

    С литовцами Россия сыграет 26 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена», а с Францией подопечные Слуцкого встретятся 29 марта в Сен-Дени на «Стад де Франс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2016 14:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 10 марта 2016, 17:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      гильерме и маурисию пусть позовет

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 10 марта 2016, 20:03

      школьный йумор?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 10 марта 2016, 15:28

      Если позовёт кокорюш Ку - значит в сауне вместе жарят ся!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 марта 2016, 14:36

      С литвой 0-0 с францией 0-2

      0
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      ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 > hodyrev 10 марта 2016, 19:16

      С Францией 2-0 тогда, играем у них дома.)

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