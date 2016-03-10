Виллиан: «ПСЖ» больше владел мячом, однако у нас было много голевых моментов»

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан пообщался с прессой после поражения своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

«ПСЖ» больше владел мячом, однако у нас было много голевых моментов. После их второго гола играть стало очень сложно, мы до самого конца матча пытались забить больше мячей, но это было невозможно. Мы все очень хотели продолжать выступать в Лиге чемпионов, поэтому сейчас разочарованы.

Вчера на поле было много первоклассных футболистов как с нашей, так и с их стороны. Когда счет был 1:1, выиграть могла любая команда, ведь у нас было несколько неплохих атак. После матча все в раздевалке были разочарованы. Это естественно, что день или два мы будем расстроены, потому что всем тяжело вылетать из турнира. Но теперь нам необходимо сконцентрироваться на остатке сезона и хорошо выступить в выходные», — сказал бразилец.

Напомним, что первый матч также был за парижанами (2:1).