Мельгарехо: «Процесс адаптации идет быстро»

Хавбек «Спартака» Лоренсо Мельгарехо оценил свои действия в матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1).

«Сложная игра была. Все мы осознавали, что это дерби. ЦСКА – очень сильный соперник. Начали неплохо, но потеряли концентрацию. Сделали все возможное. Но результат был не в нашу пользу. Против ЦСКА я играл слева. В «Кубани» я больше играл под нападающими. Эти две позиции мне знакомы. Под нападающим, опорником или слева. Как скажет тренер, так и буду играть.

Да, я очень мало времени в команде. Процесс адаптации идет быстро. В команде больше общаюсь с теми, кто говорит на испанском или португальском языке. Хорошо общаюсь с Поповым, с Квинси Промесом.

Еще много игр до конца чемпионата, в каждой игре нужно выкладываться», — сказал парагваец.