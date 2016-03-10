Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории

Все российские клубы прекратили свои выступления в еврокубках в сезоне-2015/16.

В нынешнем сезоне россияне набрали 11,500 баллов в таблице коэффициентов УЕФА и установили рекорд для клубов России. Предыдущий рекорд в 11,250 баллов был установлен в сезоне 2007/08.

«Зенит», вылетевший в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрал 19 очков. «Краснодар», дошедший до 1/16 финала Лиги Европы, принес России 12 очков. «Локомотив», выбывший на той же стадии Лиги Европы, набрал 9 очков. ЦСКА, занявший четвертое место на групповом турнире Лиги чемпионов, добавил россиянам 9,5 очков. И наконец «Рубин», который не сумел выйти из группы в Лиге Европы, получил 8 очков.

Несмотря на рекорд, Россия осталась на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА и потеряла шансы заработать дополнительное место в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.