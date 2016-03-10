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  • Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории

Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории

10 марта 2016, 01:36
12

Все российские клубы прекратили свои выступления в еврокубках в сезоне-2015/16.

В нынешнем сезоне россияне набрали 11,500 баллов в таблице коэффициентов УЕФА и установили рекорд для клубов России. Предыдущий рекорд в 11,250 баллов был установлен в сезоне 2007/08.

«Зенит», вылетевший в 1/8 финала Лиги чемпионов, набрал 19 очков. «Краснодар», дошедший до 1/16 финала Лиги Европы, принес России 12 очков. «Локомотив», выбывший на той же стадии Лиги Европы, набрал 9 очков. ЦСКА, занявший четвертое место на групповом турнире Лиги чемпионов, добавил россиянам 9,5 очков. И наконец «Рубин», который не сумел выйти из группы в Лиге Европы, получил 8 очков.

Несмотря на рекорд, Россия осталась на седьмом месте в таблице коэффициентов УЕФА и потеряла шансы заработать дополнительное место в Лиге чемпионов в сезоне 2017/18.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Рубин
Комментарии (12)
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ФК Зенит всея Руси
1457579172
Жаль, что не догнали французов с португалами. Заявлять в ЛЧ три клуба и всего шесть в Еврокубках - юыло юы не плохо.
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Кузмич
1457591661
рад за Краснодар, главное чтобы на достигнутом не останавливались, не могу только понять почему у них 12 набранных очков, хотя в группе они набрали 9, в 1/16 0, где еще 3 очка набрались? И как у Рубина 8 очков набралось? они выиграли только 1 игру (2 очка) и сыграли 3 в ничью (3 очка) и того получается 5 очков и как у ЦСКА 8,5, если за победу дают 2 очка, а за ничью 1, откуда у них 0,5 бала? По Зениту нет вопросов и по Локо Локо в группе набрал 8 и в 1/16 1 очко за ничью в Черкизово. Хотя Локо, Краснодар и Зенит могли бы и побольше набрать по весне, сами себя угробили, Краснодар в первом матче в конце и во второй ответной игре во втором тайме совсем посыпались, хотя в них верил больше, чем в остальных, Зенит не хватило на концовки матчей, а шансы были хорошие, но не сдюжили А Локо как всегда, 3 ошибки, 3 гола
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nemolod
1457591995
А что делать третьему клубу в ЛЧ,если нынешние два дальше выхода из группы выйти не могут?
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Kollljan
1457595210
На сегодняшний день, выход из группы ЛЧ или ЛЕ - потолок для наших клубов. Причин объективных и субъективных - масса, но дело не в них. Просто существует определенный уровень российского футбола, который вот такой, какой есть. Чтобы добиться большего, наверное, покупки дорогих игроков из-за бугра недостаточно.
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ЖОРРО
1457595296
Молодцы!
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FanatSerj
1457596184
Двигаться надо поступательно, да в этом году рекордов по командам не было, зато в отличии от прошлых лет выступили ровно. Но опять же с таким лимитом в котором отсутствует конкуренция при формировании состава далеко мы не уедим, хоть каждому клубу по Халку за купиться, даже эти Халки без конкуренции вынут и сдуваются.
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APchelov
1457596512
Теперь ничто не помешает Зениту стать чемпионом, и остальным побороться за зону еврокубков
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