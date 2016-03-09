Карпин: «Хотел бы призвать болельщиков «Торпедо» набраться терпения»

Сегодня состоялась открытая тренировка армавирского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. После нее главный тренер команды Валерий Карпин рассказал о ходе тренировочного процесса, а также пожелал болельщикам терпения.

«В тренировочном процессе упор делается на подготовку к игре с «Томью». Впереди у нас 14 матчей, для нас все игры будут одинаково тяжелые. Сейчас мы играем на обновленном стадионе. В Армавире для нас созданы все условия.

Хотел бы призвать болельщиков набраться терпения, понимать, что игры будут тяжелые и что команде очень важна поддержка трибун. Могу вас заверить, что ребята готовятся серьезно и целенаправленно, равнодушных в команде нет», - сказал Карпин.

Напомним, что после 24 туров «Торпедо» с 16 очками занимает последнее место в ФНЛ .