«Атлетик» не хочет продавать Ляпорта

Президент «Атлетика» Хосе Уррутиа заявил, что он не собирается продавать французского защитника Эмерика Ляпорта.

«Ляпорт уже играет за великий клуб. Мы в курсе всех слухов вокруг него, но никто не обращался к нам с конкретным предложением», - сказал Уррутиа.

По некоторым данным, интерес к игроку проявляют «Барселона», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Сумма отступных в контракте француза составляет 50 миллионов евро.

В этом сезоне 21-летний Ляпорт провел 41 матч, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.