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    Олег Иванов: «Если забиваешь как Месси, то можно и на осле подъехать на тренировку»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал свое высказывание о том, что ему было бы стыдно приезжать на тренировку на «Феррари».

    «Речь шла о молодых футболистах, игроках условного возраста 20-22 года. Если в 22 забиваешь 80 за сезон, как Месси или Роналду, тогда можно и на осле подъехать, хоть на чем, на велосипеде трехколесном…

    Но когда ты два раза по мячу ударил и приезжаешь на «Феррари»… Как?!», – сказал Иванов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2016 23:11
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 8 марта 2016, 23:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стыдно на ВАЗе а что постыдного в Феррари?!!

      -8
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 8 марта 2016, 23:31

      правду сказал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +148

      grafff 8 марта 2016, 23:31

      молодец

      2
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