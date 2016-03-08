Олег Иванов: «Если забиваешь как Месси, то можно и на осле подъехать на тренировку»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов прокомментировал свое высказывание о том, что ему было бы стыдно приезжать на тренировку на «Феррари».

«Речь шла о молодых футболистах, игроках условного возраста 20-22 года. Если в 22 забиваешь 80 за сезон, как Месси или Роналду, тогда можно и на осле подъехать, хоть на чем, на велосипеде трехколесном…

Но когда ты два раза по мячу ударил и приезжаешь на «Феррари»… Как?!», – сказал Иванов.