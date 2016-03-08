«Арсенал» и «Челси» интересуются Канте

«Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к французскому полузащитнику «Лестера» Н'Голо Канте, сообщает 90min.com.

Лондонские гранды намерены приобрести хавбека в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 20 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что Канте может быть вызван в сборную Франции на ближайшие товарищеские матчи.

24-летний Канте выступает за «Лестер» с 2015 года, провел за клуб 30 матчей и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов фунтов. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.