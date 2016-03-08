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    Тимощук: «Аршавин тренируется, набирает форму»

    Полузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук надеется, что в его команду перейдет российский форвард Андрей Аршавин.

    «Аршавин тренируется, набирает форму. Понятно, что после отпуска ему нужно время, чтобы набирать кондиции. Все будет зависеть от его желания, стремления. Здесь есть все для того, чтобы работать и прогрессировать. Если он горит желанием, то все только в его руках и руках руководства клуба. Надеюсь, что они обо всем договорятся, и мы получим сильное усиление команды в его лице», - сказал Тимощук.

    Напомним, что в данный момент Аршавин тренируется в составе «Кайрата». Футболист является свободным агентом и может достаться казахстанскому клубу бесплатно.

    Источник: Sports.kz

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    08.03.2016 18:13
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 18:19

      аршавин знает про это?

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