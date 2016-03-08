Михайлович: «У меня действующий контракт с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович заявил, что он не собирается покидать клуб по окончании сезона.

«Я не буду говорить, кто вчера сказал о моем уходе из клуба, но уточню, что точно не говорил никому что-то подобное. У меня действующий контракт с «Миланом» и сейчас я намерен заложить основу для будущих побед. Понятно, что слухи о моей отставке вновь появились после поражения от «Сассуоло», но они ничем не обоснованы. Я хочу и дальше работать в «Милане», - сказал Михайлович.

Ранее сообщалось, что Михайлович принял решение покинуть «Милан» из-за регулярного вмешательства в работу владельца клуба Сильвио Берлускони.