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Стали известны арбитры матчей 19-го тура чемпионата России

8 марта 2016, 15:25
6

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 20-го тура чемпионата России в премьер-лиге. Стоит отметить, что на центральном матче тура между «Ростовом» и ЦСКА будет работать петербургский арбитр Владислав Безбородов.

11 марта (пятница)

«Кубань» - «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Александр Лапин (Уфа).

12 марта (суббота)

«Урал» - «Анжи»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Спартак» - «Амкар»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

«Ростов» - ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

13 марта (воскресенье)

«Мордовия» - «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Локомотив» - «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Зенит» - «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Игорь Захаров (Москва).

14 марта (понедельник)

«Динамо» - «Терек»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Крылья Советов Урал Анжи Спартак Амкар-Пермь Ростов ЦСКА Мордовия Краснодар Локомотив Уфа Зенит Рубин Динамо Ахмат Лапочкин Сергей Безбородов Владислав Карасев Сергей Егоров Александр Еськов Алексей Федотов Игорь Левников Кирилл Москалев Владимир
Комментарии (6)
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castromen
1457442523
Если Безбородов,то да,кони могут спать спокойно.
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REDWHITE_
1457446982
ОПЯТЬ У КОНЕЙ КАРМАННЫЙ СВИСТУЛЬКИН))
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Serjoga
1457449887
Все питерские судьи судят конкурентов Зенита. Прогноз 100%, что Локо потеряет очки, Ростов и ЦСКА, чтобы далеко не оторвались ничейку сгоняют (пенальти организует проигрывающей команде), Терек не выиграет, а может и проиграет! В Саранск питерского судьи не хватило! Краснодару повезло-что наиграют, то и получат!
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Каратель помойников
1457487332
а почему на матч ростов-цска карася не отрядили,интересно было бы взглянуть на связку гиннер-карасёв)
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vgarakh
1457507653
Цска повезло с судьей
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