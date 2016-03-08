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    Игнатьев высказался против натурализации Марио Фернандеса

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался против заигрывания защитника ЦСКА Марио Фернандеса за российскую национальную команду.

    «Я против того, чтобы российскую границу охраняли легионеры. Марио Фернандес не настолько велик, чтобы от его присутствия в сборной России зависел результат. Разумеется, он отличный игрок, что он и демонстрирует в ЦСКА. Но в нашей сборной должны играть российские футболисты.

    Наши школы будут по-другому относиться к подготовке футболистов: зачем готовить своих игроков, если проще привести иностранца и дать ему российский паспорт», — сказал Игнатьев.

    Ранее сообщалось, что Фернандес подал документы для получения российского гражданства. Впрочем, президент РФС Виталий Мутко исключил вероятность участия игрока в Евро-2016 в составе сборной России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.03.2016 13:29
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 10 марта 2016, 00:38

      В обще то натурализация игрока, это не гарантия попадания в сборную. При лимите, российский паспорт дает некое преимущество. Особенно когда в команде много иностранцев. Хотя думаю, что от Фернандеса сборная хуже не станет.

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 марта 2016, 21:15

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      Мудаки, которые минусуют.... вы действительно считаете, что будет лучше, если приглашать играть за Россию всякую второсортную иностранную шваль???!!!

      -7
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      Рейтинг: +1481

      GM > Рулон Обоев 8 марта 2016, 22:36

      Мудак, пишущий про "второсортную шваль", ты правда считаешь, что твое мнение кому-то интересно?

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 8 марта 2016, 20:59

      Вот консерватор, сидел бы на даче и не мешал...

      1
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      Рейтинг: +255

      aleksander 8 марта 2016, 18:20

      Игнатьев истеричка!!! покажи кто лучше??? или хотябы молодого кто сможет заиграть в ближайшие 1-2 года??? если и сверкнет, то как и все молодые, к которым мало мальски появляется интерес у клубов первой 5-ки, или (европеских) начнет требовать контракт с повышенной зп, а когда получит свое начнет инстораммить фото своих новых тачек,квартир,часов и т.д а играть забудет!!!
      вопрос, к чему придрался? пусть играет Фернандес, если и уровень и возможности позволяют!!!
      а нашим будущим "молодым звездочкам и талантам" больше труда и меньше пафоса!
      P.S. менталитет у русских нас таких!!! требования завышенные а играть и работать не хотим...
      явлюсь болельщиком не ЦСКА, а ЗЕНИТА))

      5
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      Рейтинг: +255

      aleksander > aleksander 8 марта 2016, 18:28

      так же добавлю, я за интересы сборной России!!! если данный игрок готов помочь здесь и сейчас, то почему нет?
      Выращивайте своих талантов и вводите в состав сборной, и убирайте тогда таким образом натурализованных!
      всем Добра!)

      1
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar > aleksander 8 марта 2016, 20:45

      Играть за сборную может любой гражданин России. Как бы он это гражданство не получил. Все официальные условия Фернандес выполнит, если получит. У нас вообще многонациональная страна, какого хрена.

      3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 18:09

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      проще сделать по-гинеровски))
      поехать в Африку, наловить на ветках 25 негритят, натурализовать, вот и сборная.

      -11
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 8 марта 2016, 22:38

      Мясокомбинат-то так не делает, что ты, что ты...
      Девочка-истеричка, а ты только в армейских темах тусишь или в поросёнковые тоже заглядываешь? Или про тухлого середнячка писать не интересно? ;)

      3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 8 марта 2016, 17:29

      Я тоже против.

      -3
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 17:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      своего шлака полно, еще чужого добавить)

      -6
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      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 8 марта 2016, 22:40

      ДА у нас целая команда-шлак в ЧР играет. Дворовая команда имени римского раба. Когда только ее разгонят и глоры, за нее топящие, наконец-то начнут делать уроки, а не строчить комменты?

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      Рейтинг: +532

      Бан 8 марта 2016, 17:08

      Зависть хреновая черта, особенно когда сам защищал чужие рубежи со сборной Ирака.
      ПС. Если Фернандес, периодически приглашающийся в сборную Бразилии, не велик для Игнатьева, то кого он хочет? Игроков входящих в основу лучших сборных?
      Был бы еще сам игроком, хотя бы среднего уровня... а так, и тренером ничего не достиг, и игрок ноль, а все туда же - пукнуть в вечность.

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      Рейтинг: +206

      skipushkach 8 марта 2016, 16:32

      В принципе по делу говорит,да и даже если смотреть по позиции,правых защитников в сборной хватает,не нужен там Марио

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      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 марта 2016, 16:06

      При чём здесь гражданство и сборная? Или гражданство гарантирует место в сборной? На общих основаниях должен идти!

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