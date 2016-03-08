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    Газзаев: «Непопадание «Зенита» в Лигу чемпионов может иметь трагические последствия»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о турнирных задачах «Зенита» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

    – Какой турнир, на ваш взгляд, должен сейчас стать приоритетным для петербуржцев?

    – Трагические последствия может иметь непопадание в зону Лиги чемпионов. С возможностями и амбициями клуба попадать в этот турнир нужно просто обязательно. И не думаю, что сейчас команда опустила руки и сосредоточилась на Лиге чемпионов. Там, конечно, надо успешно выступить. Но надо откровенно сказать, что «Зенит» не может в равной степени с «Барселоной», «Реалом» или «Баварией» рассчитывать на победу в Лиге чемпионов. И приоритетом остается участие в национальном первенстве, причем для любого клуба.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.03.2016 10:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +429

      sold93 8 марта 2016, 16:53

      какие последствия? виражисты с горя пойдут гоод громить, как бразильцы после 1-7?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 14:40

      "Зенит" стал худшей командой 19 тура по ТТД и количеству обводок

      InStat подвел итоги 19-го тура российской премьер-лиги. Они оказались неутешительными для «Зенита». Итак, «Зенит» выполнил наименьшее количество ТТД - 759. При этом эффективность тактико-технических действий «сине-бело-голубых» составила 70 процентов.
      Питерский клуб, как известно, сыграл вничью в гостях с «Краснодаром» (0:0). Наибольшее количество ТТД выполнил «Терек» - 1046. Более того, и эффективность действий игроков клуба из Грозного оказалась выше - 77 процентов.
      Команда Рашида Рахимова в итоге одержала волевую победу над «Локомотивом» (2:1). 759 ТТД «Зенит» при эффективности в 70 процентов - это 531. 1046 ТТД «Терека» при эффективности в 77 процентов - это 805. Нужны ли комментарии? Тем более, что «Зенит» уступил не только «Терку», но и всем остальным клубам РФПЛ…


      -3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 8 марта 2016, 14:39

      Желаю Зениту победы, только со счетом 2-1, чисто как "нашему клубу" и очков в таблицу коэффицентов, все равно в 1/4 ничего не светит там уже жеребьевка не поможет как всегда))

      -1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 марта 2016, 14:11

      Милан, МЮ, Ливерпуль могут не попасть в ЛЧ, вот где трагедия, эти клубы с великой историей каждый год должны подтверждать свое право играть среди лучших.

      3
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      Рейтинг: +3931

      Kollljan 8 марта 2016, 13:54

      В чем трагедия-то?

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 13:26

      газпроекту в ЛЕ попасть бы)))))

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 марта 2016, 13:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит ЛЧ выиграет и попадет

      -6
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > Lexa_Lexa 8 марта 2016, 14:23

      (((

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