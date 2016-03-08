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  • Канищев: «Таких контрактов, как у Халка, в Европе нет и у более классных футболистов»

Канищев: «Таких контрактов, как у Халка, в Европе нет и у более классных футболистов»

8 марта 2016, 09:31
2

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Халка. Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел за петербургскую команду в РФПЛ 17 матчей и забил в них восемь голов.

– Халк прошел с «Зенитом» все сборы. Почему же он до сих пор «на карнавале»?

– Видимо, хорошо провел отпуск, вот и растренировался… Дело в том, что не все игроки очень быстро набирают кондиции даже после относительно короткого перерыва. Мы же не знаем, как Халка готовили к официальным матчам, насколько он мотивирован. Поэтому можно только констатировать, что бразилец пока не в порядке.

– А может все дело в том, что Живанилду просто обиделся на руководство «Зенита», которое не отпустило его в Китай на очень хороший контракт, вот и притворяется растренированным? Или все это домыслы?

– Задам встречный вопрос: разве у Халка плохая зарплата в «Зените»? Таких контрактов, как у него, в Европе нет у многих более классных, чем бразилец, футболистов. При этом однозначно нельзя сказать, что свои деньги он отрабатывает на 100 процентов. Каких-то сверхъестественных результатов с сине-бело-голубыми не добился. Словом, я не думаю, что он на кого-то обиделся, и не верю в расхожие домыслы. В «Зените» Халк получает приличное материальное вознаграждение. Тем более что совсем недавно он говорил о своей готовности играть в Петербурге чуть ли не до старости.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Канищев Александр
Комментарии (2)
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REDWHITE_
1457420201
Хульк закончил с футболом. Да и не гоже в 30 лет за такую зарплату булки напрягать.
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Taps
1457432233
Пора гнать ссаными тряпками этого пляжного фраера. Полный бездарь. Испортил всю игру "Зенита".
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