Гарсия: «Проблемы «Реала» крылись не в Бенитесе»

Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Гарсия считает, что увольнение Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «Реала» было ошибочным. По его мнению, испанский специалист не являлся причинами всех бед мадридского клуба.

«Когда Бенитес возглавил «Реал», то я подумал, что он подходящий человек для этого клуба. Он много лет работал там раньше, поэтому хорошо знал команду. Этого шанса Бенитес ждал долгие годы, мы знали, что когда-нибудь его приход произойдет. Но у него ничего не вышло. С Зиданом у «Реала» дела идут лучше, но им еще предстоит многое доказать. На мой взгляд, проблемы «Реала» крылись не в Бенитесе», – отметил Гарсия.