«Валенсия» хочет приобрести Видаля, чтобы пригласить Сампаоли

«Валенсия» намеревается приобрести полузащитника «Баварии» Артуро Видаля. Данный интерес обусловлен тем, что «летучие мыши» хотят пригласить на пост главного тренера команды бывшего рулевого сборной Чили Хорхе Сампаоли. Покупка Видаля может ускорить этот процесс.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 37 миллионов евро. В нынешнем сезоне чилиец провел за «Баварию» в Бундеслиге 24 матча и забил два гола. Сампаоли в январе 2016 года покинул пост главного тренера сборной Чили, с которой становился победителем Кубка Америки-2015.