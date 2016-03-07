«Кайрат» придет к соглашению с Аршавиным до первого апреля

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что до первого апреля клуб придет к соглашению с бывшим полузащитником «Кубани» Андреем Аршавиным. Напомним, во время зимнего трансферного окна Аршавин и краснодарская команда разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

«Мы с Андреем в хорошем переговорном процессе, мы договорились, что до первого апреля мы придем к обоюдному соглашению. Надо отдать ему должное, что, во-первых, он приехал после травмы, он получил травму, когда был в «Кубани». Понятно, что это время не был еще готов, поэтому мы взяли паузу, чтобы он получше подготовился, все условия для этого ему созданы, он работает с командой... А так мы практически с ним обо всем договорились», – рассказал Боранбаев.