Сансоне: «Сассуоло» мечтает играть в Лиге Европы»

Нападающий «Сассуоло» Никола Сансоне, поразивший ворота «Милана» в победном поединке 28-го тура Серии А (2:0) отметил, что команда намерена побороться за путевку в Лигу Европы.

«Всегда испытываешь очень приятные ощущения от голов в таких матчах. Результат сегодняшней игры был невероятно важен для нас, так как теперь наше отставание от «Милана» составляет всего три очка. Я невероятно доволен этим поединком.

Сейчас «Сассуоло» мечтает попасть в Лигу Европы. У нас впереди еще длинный путь, но мы не намерены сдаваться», – сказал Сансоне.

Напомним, на данный момент «Сассуоло» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков.