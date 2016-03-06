Эвра: «В отличии от АПЛ, в Серии А нужно включать голову»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра после победного поединка с «Аталантой» (2:0) в рамках 28-го тура чемпионата Италии рассказал, в чем по его мнению заключается отличие между Серией А и английской Премьер-лигой. Напомним, француз с 2006-го по 2014-й годы защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

«После сегодняшнего матча все последующие будут как финал, поэтому меня не удивляет Манджукич, который помогает в обороне. Мы хотим выиграть пятое подряд скудетто, и мысли об этом не покидают меня ни на день. После моего переезда в Италию Тевес сказал мне, что в этом чемпионате нужно нанести сто ударов по воротам, чтобы забить хотя бы один мяч.

В этом есть очень большое отличие от АПЛ, где футбол сродни представлению, и команды бьются словно боксеры, пока одна из них не упадет без сил. В Серии А нужно больше думать. Я многому научился в Италии. Теперь нам необходимо победить «Баварию». Я верю, что это возможно», – сказал Эвра.