Гордеев: «Мордовия» немного стушевалась, когда почувствовала близость победы»

Главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев поделился своими первыми впечатлениями после ничьи с «Уфой» (1:1) в матче 19 тура российской Премьер-лиги.

«Драматический матч получился. До забитого нами гола, до пенальти равная игра была и тактически интересно смотрелась. А когда повели, когда победа была настолько близко, мне кажется, чуть-чуть стушевались, прижались. За это и поплатились, хотя имели несколько хороших моментов забить, но не забили. Эмоции двоякие остались.

Понимали, что будет сложный матч, и в гостях добиться ничьей не так-то плохо, но с другой стороны, победа была настолько близко. Упустили ее на последних минутах, поэтому есть неудовлетворение», - сказал Гордеев в эфире телеканала «Наш Футбол».