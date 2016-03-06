Примера. «Депортиво» и «Малага» сыграли вничью

В матче 28-го тура Примеры «Депортиво» и «Малага» разошлись миром – 3:3. По ходу встречи гости дважды выходили вперед, однако на голы Шарлеса и Камачо «Депортиво» ответил точными ударами Боргеса и Картабии. В концовке игры хозяев и вовсе вывел вперед Лукас, но автогол Аррибаса не позволил им набрать три очка.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Депортиво – Малага – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Шарлес, 29; 1:1 – Боргес, 44; 1:2 – Камачо, 63; 2:2 – Картабия, 69; 3:2 – Лукас, 81; 3:3 – Аррибас, 90 (в свои ворота).

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