Раньери: «Я не знаю, кто нас преследует и сколько очков нам надо»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился своим мнением о чемпионской гонке после матча 29-го тура АПЛ против «Уотфорда» (1:0).

«Титул еще не наш. Нам придется много бороться, двигаться шаг за шагом и не терять голову. В конце будет видно.

Я не знаю, кто нас преследует, я просил игроков играть каждый матч как последний. Я не знаю, сколько очков нам понадобится. В начале сезона я говорил, что мы должны набрать больше 39 баллов. Сейчас, конечно, речь идет о чем-то совсем другом», – сказал Раньери.