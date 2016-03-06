Серия А. «Ювентус» был сильнее «Аталанты», «Сассуоло» одолел «Милан»

В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях со счетом 0:2 потерпел поражение от «Сассуоло».

В других встречах «Ювентус» одержал победу над «Аталантой», «Дженоа» минимально обыграл «Эмполи», «Фрозиноне» сломил сопротивление «Удинезе», «Болонья» и «Карпи» сильнейшего не выявили.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Болонья – Карпи – 0:0

Дженоа – Эмполи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ригони, 48.

Аталанта – Ювентус – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Барцальи, 24; 0:2 – Лемина, 86.

Сассуоло – Милан – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дункан, 27; 2:0 – Сансоне, 72.

Удаление: Дефрель, 76.

Фрозиноне – Удинезе – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чиофани, 12; 2:0 – Бланчард, 60.

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