Канунников: «Если каждый второй момент будем реализовывать, ни у кого шансов не будет»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями после матча 19-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

– Если бы все сегодня забили, какой был бы счет, исходя из количества созданных моментов?

– И у нас достаточно было моментов, и «Кубань» неплохо атаковала. Были шансики. Если бы каждый забивал – это, наверное, был бы баскетбол.

– Вопрос словами Евгения Савина: «Не в тот угол ноги попал мяч?»

– Не в тот угол головы? Тяжелее было промахнуться. Ну, это футбол. Конечно, обидно и очень жалко не реализовывать такие моменты. Главное, что команда выиграла. Настроение приподнятое, показали сегодня очень неплохой футбол для первого матча.

От этого и будем отталкиваться, двигаться дальше, прибавлять. Конечно, в реализации нужно хладнокровней: в первые три-пять минут могли решить исход встречи. Если каждый второй момент будем реализовывать, ни у кого шансов не будет.

– Сегодня в стартовом составе вышли сразу четыре новичка. Сложно было им вписаться в игровую схему, на ваш взгляд?

– Можно сказать, почти полтора месяца вместе находимся, каждый день тренируемся. Много матчей было сыграно, поэтому связи уже наработаны, друг друга понимаем хорошо. Я считаю, что новички сегодня достойно выглядели. Ткачука поздравляю с первым голом, надеюсь, не последним, – сказал футболист.