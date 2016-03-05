Ташуев: «У нас новый состав, взаимодействие на низком уровне»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

«Лучшая оборона – это контроль мяча. А мы много теряли мяч, было много невынужденных ошибок, и это проблема. Одна из таких ошибок привела к голу в наши ворота. У нас новый состав, взаимодействие на низком уровне. Нам предстоит проделать еще много работы. Во взаимодействии игроков и контроле мяча мы проиграли», – сказал Ташуев.

Также наставник оценил выступление новичка команды Евгения Селезнева.

«Что касается игры Евгения Селезнева, то он имел моменты, цеплялся за мяч, зарабатывал штрафные. В общем, делал то, что от него требовалось, но у него не было поддержки».