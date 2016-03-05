Сафонов: «По игре «Кубани» создалось ощущение, что команда пока только собралась»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от матча 19-го тура, в котором встретятся «Рубин» и «Кубань». Встреча пройдет сегодня в Казани и начнется в 17:00.

«Мне кажется, что успех будет на стороне коллектива из Казани. По игре «Кубани» создалось ощущение того, что команда пока только собралась. Они заявили семь игроков, но по кубковой встрече с «Зенитом» оставили о себе лишь положительные отзывы. Легкой прогулки в данном противостоянии ни у кого не будет, но из-за своих симпатий отдам предпочтение «Рубину», – отметил Сафонов.

Полный прогноз Алексея Сафонова на 19-й тур РФПЛ читайте здесь.