Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 19-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 19-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Ульяна Лукьянченко.

«Крылья Советов» – «Ростов» - 0:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 0:1. Рискну поставить на «Ростов». Хотя первые игры очень тяжело прогнозировать, ведь команды готовились к возобновлению чемпионата почти в идеальных условиях, а теперь им придется окунуться в российскую действительность. Наши поля несколько уравняют шансы команд на успех. Но южане мне кажутся более перспективными, тем более клуб под руководством Курбана Бердыева всеми силами пытается сделать так, чтобы по итогам сезона оказаться в призерах.

Ульяна Лукьянченко. Прогноз: 1:2. Ура! РФПЛ возвращается! Первый матч в туре после долгого перерыва налагает на команды определенную ответственность, поэтому, думаю (и надеюсь), что матч будет зрелищным. И ставлю на «Ростов».

«Рубин» – «Кубань» - 1:0

А.С. Прогноз: 1:0. Мне кажется, что успех будет на стороне коллектива из Казани. По игре «Кубани» создалось ощущение того, что команда пока только собралась. Они заявили семь игроков, но по кубковой встрече с «Зенитом» оставили о себе лишь положительные отзывы. Легкой прогулки в данном противостоянии ни у кого не будет, но из-за своих симпатий отдам предпочтение «Рубину».

У.Л. Прогноз: 0:0. А в этом матче, мне кажется, голов не будет. Хотя, действительно, очень сложно прогнозировать результаты матчей нашего чемпионата сейчас – после длительного перерыва. РФПЛ – непредсказуемая штука.

«Краснодар» - «Зенит» - 0:0

А.С. Прогноз: 1:1. На результате скажется то, что «Краснодар» играет дома, плюс после фиаско в Лиге Европы коллектив явно захочет реабилитироваться. С другой стороны, так и проявляется характер команды. Посмотрим заодно насколько у них преданные болельщики, которые будут с командой не только во время побед, но и в поражениях. «Зенит» пока тоже не впечатляет, ожидал от него большего в матче с «Кубанью».

У.Л. Прогноз: 0:2. «Зенит» впереди планеты всей. Во всяком случае, так кажется после зимнего трансферного окна. И, хотя команде более интересна Лига чемпионов, чем родной турнир, она (говорит моя интуиция) должна победить. А «Краснодар» пока выглядит неважно.

«Уфа» - «Мордовия» - 1:1

А.С. Прогноз: 2:1. Скажется фактор своего поля, «Уфа» должна взять три очка. Хотелось бы, чтобы во встрече отличился Вячеслав Кротов, мне очень симпатичен этот футболист.

У.Л. Прогноз: 1:1. Ставлю наугад. В этом матче может случиться все, что угодно.

«Терек» - «Локомотив» - 2:1

А.С. Прогноз: 2:1. «Локомотив» весьма невнятно смотрелся в еврокубках, поэтому в Грозном им будет очень тяжело. Единственным плюсом для железнодорожников станет тот факт, что у «Терека» будет меньше времени на подготовку из-за участия в команды в матче Кубка России. Но в родных стенах дружина Рашида Рахимова практически не проигрывает, так что и в этот раз они смогут добиться результата.

У.Л. Прогноз: 2:2. Матч проходит в Грозном, поэтому ждем сюрпризов. Может быть, Тарасов прямо по ходу матча станет игроком «Терека». Или весь стадион будет сидеть в особенных футболках. Хочется верить, что все эти политические дебаты не повлияют на происходящее на поле, и команды покажут зрелищный футбол.

ЦСКА – «Спартак» - 1:0

А.С. Прогноз: 1:0. Много голов от данной игры не жду. Интуиция подсказывает, что этот единственный мяч забьет как раз Роман Широков. Армейцев, в принципе, тут может устроить даже ничья, если «Зенит» допустит осечку. Будет интересно посмотреть на то, как Широкова встретят спартаковские болельщики. Мы уже видели, как в Петербурге отметили приход Юрия Жиркова, получилось не очень. Но Роман сейчас уже в том возрасте, чтобы не реагировать на провокации. Плюс у него в послужном списке больше трофеев, чем у «Спартака» за последние лет 10. Хотелось бы, чтобы победитель решился именно на поле, чтобы все обошлось без судейских ошибок.

У.Л. Прогноз: 3:2. Даешь дерби! Даешь бой не на жизнь, а на смерть (в переносном смысле, конечно). А вообще, да – будет очень феерично, если один из голов в ворота «Спартака» забьет Широков.

«Урал» - «Динамо» - 1:1

А.С. Прогноз: 1:1. Тут все будет зависеть от того, где пройдет матч: на улице или в манеже. Команды примерно одного уровня, хотя екатеринбургский клуб зимой лишился Ерохина и Подберезкина – двух ключевых футболистов. Хорошо, что удалось взять Рязанцева, который, на мой взгляд, по уровню лучше любого из этих двух.

У.Л. Прогноз: 0:0. Везде проблемы – где-то играть слишком холодно, а где-то ушли главные звезды. И всем не до футбола.

«Анжи» - «Амкар» - 0:1

А.С. Прогноз: 1:0. Интересная игра, ведь Гаджи Гаджиев досконально знает всех игроков обоих клубов. Махачкалинцам сейчас уже некуда отступать, поэтому я бы поставил в данной ситуации на них.

У.Л. Прогноз: 0:0. Не думаю, что в этом матче будут голы. А, вот, не думаю и все тут.

19-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 23:13

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 171:156

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org