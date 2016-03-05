Нету: «Русские с молодых лет тренируются пить водку. Так что на них она не сильно влияет»

Защитник «Зенита» Луиш Нету заявил, что хотел бы поиграть у себя на родине в Португалии. Также футболист поделился историей о том, как он попробовал водку.



- Мне бы когда-нибудь хотелось поиграть в Португалии. Правда, не думаю, что это произойдет в ближайшее время, так как мне все нравится в России.



- Да в Португалии никто и не предложит вам настолько финансово выгодный контракт.



- Могу сказать, что после продления соглашения условия стали еще лучше. Три с половиной года контракта обеспечивают стабильное будущее. В Португалии таких условий было бы сложно добиться, это правда. Помимо зарплаты, есть еще и налоги, они выше, чем в России.



- Русские любят водку. Вы злоупотреблять не можете, но напиток-то нравится?



- Я пробовал водку, но она не очень понравилась. На отдыхе предпочитаю сангрию или что-то схожее. Но забавно, что русские пьют водку, как мы воду. На командных обедах кажется шуткой, но у них есть что-то вроде таймера. Каждые 15 минут они произносят тост и пьют очередной шот. Заедают фруктами. По части водки у русских больше мастерства, чем у нас (смеется). Про меня вообще можно не говорить. Они с молодых лет тренируются ее пить. Так что на русских водка не сильно влияет, – сказал португалец.