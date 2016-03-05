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  • Нету: «Русские с молодых лет тренируются пить водку. Так что на них она не сильно влияет»

Нету: «Русские с молодых лет тренируются пить водку. Так что на них она не сильно влияет»

5 марта 2016, 15:44
19

Защитник «Зенита» Луиш Нету заявил, что хотел бы поиграть у себя на родине в Португалии. Также футболист поделился историей о том, как он попробовал водку.

- Мне бы когда-нибудь хотелось поиграть в Португалии. Правда, не думаю, что это произойдет в ближайшее время, так как мне все нравится в России.

- Да в Португалии никто и не предложит вам настолько финансово выгодный контракт.

- Могу сказать, что после продления соглашения условия стали еще лучше. Три с половиной года контракта обеспечивают стабильное будущее. В Португалии таких условий было бы сложно добиться, это правда. Помимо зарплаты, есть еще и налоги, они выше, чем в России.

- Русские любят водку. Вы злоупотреблять не можете, но напиток-то нравится?

- Я пробовал водку, но она не очень понравилась. На отдыхе предпочитаю сангрию или что-то схожее. Но забавно, что русские пьют водку, как мы воду. На командных обедах кажется шуткой, но у них есть что-то вроде таймера. Каждые 15 минут они произносят тост и пьют очередной шот. Заедают фруктами. По части водки у русских больше мастерства, чем у нас (смеется). Про меня вообще можно не говорить. Они с молодых лет тренируются ее пить. Так что на русских водка не сильно влияет, – сказал португалец.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Нету Луиш
Комментарии (19)
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bringing
1457182334
Пейте чай
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zagrizlik
1457182368
Нету походу живёт в коробке,не общается с людьми и сидит часами в инете...
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Asbjorn
1457182469
по мнению того кто брал интервью и Нету русские - алкаши?
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shikari__
1457182480
Уж лучше б сказал что тоже восхищаешься Путиным, чем такую чушь нести.
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Alek7183
1457182715
Нет ну заколебали эти высказывания, будто вся Россия алкаши, и больше нигде в мире не пьют ничего кроме росы. В сангрию входят бренди 40-60% и ликёр 15-75% и фрукты и кто это ещё постоянно принимает?
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nim-
1457182855
Увидел несколько пьющих русских: "РУССКИЕ ПЬЮТ ВОДКУ КАК ВОДУ!".
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mlkritskiy
1457183612
хорошо сказал. выходит для иностранцев это давно уже не новость. хотя этим, точнее одним из этого, русский народ и знаменит на весь мир.
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Aztec58
1457184378
Ты-то толком ни пить, ни играть не умеешь, ага.
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REDWHITE_
1457184614
Нету спалил зеньку))) Там все сплошь бухают)))
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андрей андреев
1457184765
Я правильно понял,что в Зените одни алкаши работают?
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