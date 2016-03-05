Морган: «Лестер» стал первопроходцем в АПЛ»

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган заявил, что его команда произвела революцию в английской Премьер-лиги.



«Несмотря на ничью в матче с «Вест Бромвичем» в прошлом туре, у нас неплохое положение в турнирной таблице. Нужно продолжать в том же духе. Мы надеемся, что этого хватит для того, чтобы взять титул. Думаю, вне зависимости от того, что произойдет до конца сезона, «Лестер» стал первопроходцем в АПЛ», - сказал Морган.

Напомним, после 28 туров чемпионата Англии «Лестер», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу.