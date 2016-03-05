Пьянич: «Все игроки «Ромы» рады работать со Спаллетти»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич уверен, что возвращение Лучано Спаллетти на пост главного тренера пошло на пользу римской команде.

«Мы проделали большую работу в матче с очень сильной командой и полностью заслужили победу. Сегодня выиграл сильнейший. Мы в последнее время играем очень хорошо и уверенно. Нужно продолжать в том же духе, сейчас «Рома» играет со злостью и мотивацией. Мы пожинаем плоды упорных тренировок. Вся команда рада работать со Спаллетти», — заключил Пьянич.