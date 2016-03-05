Муса: «Промес — шустрый чувак, но я быстрее, и вы это увидите»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не сомневается, что его команда обыграет «Спартак» в завтрашнем дерби.

«Мы не имеем права проиграть дерби! Все болельщики ЦСКА ждут только победы! И мы не можем их подвести. Да, сразу играть со «Спартаком» – тяжелое испытание. Но я уверен, что мы выложимся на 200 процентов и выиграем дерби. Да-да, я это сказал – ЦСКА победит «Спартак»!

Постараюсь забить в дерби. Вообще, самый дорогой для меня гол в России – именно в ворота «Спартака». Но не тот, о котором вы подумали, — я говорю не про последние два матча. Круче всего было в 2013-м, когда «Спартак» вел 2:0, я заработал пенальти, Вагнер его не реализовал… И казалось, что мы уже проиграли… Но на 72-й минуте я забил! Это были такие потрясающие эмоции… Вы бы знали… В итоге Дзага на 90-й минуте четко пробил с пенальти и мы вырвали ничью! Просто супер-матч!

Квинси быстро бегает, да… Шустрый чувак. Но, честно? Конечно же, я быстрее! 6 марта обязательно это увидите!», — заключил Муса.