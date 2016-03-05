Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Муса: «Промес — шустрый чувак, но я быстрее, и вы это увидите»

Муса: «Промес — шустрый чувак, но я быстрее, и вы это увидите»

5 марта 2016, 09:12
12

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не сомневается, что его команда обыграет «Спартак» в завтрашнем дерби.

«Мы не имеем права проиграть дерби! Все болельщики ЦСКА ждут только победы! И мы не можем их подвести. Да, сразу играть со «Спартаком» – тяжелое испытание. Но я уверен, что мы выложимся на 200 процентов и выиграем дерби. Да-да, я это сказал – ЦСКА победит «Спартак»!

Постараюсь забить в дерби. Вообще, самый дорогой для меня гол в России – именно в ворота «Спартака». Но не тот, о котором вы подумали, — я говорю не про последние два матча. Круче всего было в 2013-м, когда «Спартак» вел 2:0, я заработал пенальти, Вагнер его не реализовал… И казалось, что мы уже проиграли… Но на 72-й минуте я забил! Это были такие потрясающие эмоции… Вы бы знали… В итоге Дзага на 90-й минуте четко пробил с пенальти и мы вырвали ничью! Просто супер-матч!

Квинси быстро бегает, да… Шустрый чувак. Но, честно? Конечно же, я быстрее! 6 марта обязательно это увидите!», — заключил Муса.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Спартак Муса Ахмед Промес Квинси
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
APchelov
1457158592
Тихий-тихий, а вон как заговорил
Ответить
Zeff
1457165013
Любит пенальти, как и все лошади. А так быстрый чувак, но поле не видит.
Ответить
АртурZaСМ
1457166346
Ааа ну да помним мы тот матч... если и вспоминать , то уж точно не тот матч, где судья вас за уши вытащил наглым образом...
Ответить
bw17
1457166802
Их надо на легкую атлетику отдать, пусть соревнуются ))
Ответить
hodyrev
1457168992
У нас считают мусу думбию халка витселя звездами мирового масштаба а в европе это уровень лестера,уотфорда,ньюкасл)лесте
р за исключением в этом сезоне)
Ответить
IVAN53
1457170864
с удей вспомни уголёк
Ответить
IVAN53
1457171107
муса да ты рядом с промесом не стоял))
Ответить
proеzd2
1457171404
он шо с психушки сбежал.хехе
Ответить
Pourport
1457171512
Промес на массе,конечно ты быстрей!Покажи кто в дерби главный)))
Ответить
andrei-spartak03
1457178174
увидим завтра кто быстрее
Ответить
Главные новости
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
3
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
6
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
7
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
11
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
13
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Все новости
Все новости
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
11
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
12
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
133
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
1
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
РПЛ. «Динамо» одержало первую победу, обыграв «Динамо Мх» (3:1)
16:26
5
Агент Головина высказался о трансфере в «Зенит»
16:10
Евсеев – об игре «Динамо» с «Динамо Мх»: «Сегодня все болельщики будут за «Динамо»
15:51
Ловчев – о «Локомотиве»: «Может откатиться в середняки»
15:41
3
«Прямо сейчас идут переговоры»: ЦСКА хочет купить нападающего
15:25
8
ФотоОвечкин и Шара Буллет нанесли символический удар перед матчем «Динамо» – «Динамо Мх»
15:19
2
В «Локо» двумя словами описали ситуацию в клубе
14:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+