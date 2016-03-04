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  • Веркаутерен: «Завтра из-за травм не смогут сыграть Надсон и Симайс»

Веркаутерен: «Завтра из-за травм не смогут сыграть Надсон и Симайс»

4 марта 2016, 22:12
2

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча 19-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, номинально домашняя для самарцев игра состоится в Саранске.

«Мы постараемся действовать так, как будто играем дома. "Крыльям" очень нужна победа. "Ростов" – хороший соперник, который находится высоко в таблице. И он располагается там по делу. Но еще раз повторюсь, что нам нужна победа. Всегда можно обсуждать, каким путем ее добыть. Мы будем искать счастья в атаке и постараемся одного из лидеров турнира обыграть», – сказал Веркаутерен.

Наставник также рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Мы близки к оптимальному сочетанию. Завтра из-за травм не смогут сыграть Надсон и Симайс. Есть вопросы по Габулову. Но возможно, он на поле выйдет. Да, "Крылья" имеют проблемы, но, тем не менее, не такие, на которые стоит жаловаться. Мы близки к оптимальному выбору».

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов Веркаутерен Франк
Комментарии (2)
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SERG63
1457152408
Крылья -Вперед!!!Вся САМАРА ждет хорошего весеннего начала.
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