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    Матч «Крылья Советов» – «Ростов» состоится в Саранске

    Матч 19-го тура РФПЛ "Крылья Советов""Ростов" пройдет в Саранске. Игра перенесена из Самары в связи с плохим состоянием газона стадиона "Металлург".

    "Руководствуясь рекомендациями совместной комиссии РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата России, было принято решение о проведении матча 19 тура РФПЛ "Крылья Советов" – "Ростов" в городе Саранске.

    Стадион "Старт", являющийся официально заявленной резервной ареной самарской команды, примет матчи как основного, так и молодежного состава "Крыльев Советов".

    Игра основных составов состоится 5 марта. Начало матча – в 14:30 (мск). Игра резервистов состоится накануне.

    ПФК "Крылья Советов" организует бесплатные автобусы в Саранск для владельцев абонементов. Информация об этой поездке появится в ближайшее время", – сказано в объявлении на официальном сайте "Крыльев Советов".

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    19.02.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 февраля 2016, 23:05

      Как-то оно всё неправильно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 19 февраля 2016, 21:31

      Ну штож,если в Шмаре говнодром,то можна и в Засранске сгонять.

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