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    Подберезкин: «Зенит» всегда обладал хорошим составом, а зимой они еще и усилились»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин рассказал о своих ожиданиях от матча 19 тура чемпионата России против «Зенита».

    «У «Зенита» состав всегда был хорош, а зимой команда еще и очень серьезно укрепилась. Жирков, Кокорин, Маурисио – все игроки очень высокого класса, они наверняка придутся в Санкт-Петербурге ко двору, и нам в матче с «Зенитом» придется нелегко. Но мы играем дома, при своих болельщиках, и, думаю, это должно нам помогать. Постараемся сыграть в свой футбол, если это у нас получится, то надеюсь, результат будет положительным», - отметил Подберезкин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    04.03.2016 17:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 4 марта 2016, 18:42

      ничего не могу сказать про моурисио,но вот старпёр и мажёр-это явно не усиление

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 4 марта 2016, 18:31

      у зенита был состав неплохой, когда свои воспитанники играли, а как накупили негров, а потом дзюб, сразу на шестое место свалились))) аха-ха

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 18:17

      Зенит не усилился, а расслабился. Исключения - Смольников и Маурисио

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:02

      Люди из Краснодара вообще ведут себя корректно, уважительно к сопернику. После общения с какими-нибудь спартачами -- вообще начинаешь воспринимать краснодарцев как джентльменов и аристократов духа.
      Желаю Краснодару сыграть в свой футбол, и нашим тоже желаю сыграть в свой футбол. Пусть победит тот, кто в этот день окажется сильнее, желаю обеим командам хорошей игры и без травм.
      Скорей бы матч!

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:36

      в Краснодаре действительно все футболисты всегда с уважением отзываются о коллегах из других команд.
      А в газтрубе всегда одна желчь и оскорбления в адрес коллег. Нанюхаются газу и давай хамить, как и болельщики. Тьфу!

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 17:59

      Люди из "Краснодара" ведут себя очень корректно, уважительно. После общения с какими-нибудь спартачами вообще начинаешь воспринимать краснодарцев аристократами духа.
      Желаю Краснодару сыграть в сво

      -2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > ФК Зенит всея Руси 4 марта 2016, 18:45

      ты бот что ли?или клава "залипла"?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Каратель 4 марта 2016, 19:40

      Не глядя на клаву попал в "Tab" и "Enter", а сообщение здесь не редактируется и не удаляется. Извини, если доставил тебе неудобства. Это не со зла.

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