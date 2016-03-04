Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селезнев: «Уверен, «Кубань» не вылетит из Премьер-лиги»

    Новичок «Кубани» нападающий Евгений Селезнев поделился своим мнением о перспективах краснодарской команды в заключительной весенней части чемпионата.

    – В ближайших двух матчах «Кубань» встретится с казанским «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Какие у вас ожидания от этих поединков?

    – Я думаю, они будут решающими. Посмотрел в турнирную таблицу: все идут рядом, могут как опуститься вниз, так и серьезно подняться. Конечно, впереди еще немало туров, но эти игры будут одними из важнейших в этом сезоне. Я уверен, что мы останемся в Премьер-Лиге, и все будет хорошо. Единственное, что для этого нужно, – чтобы все выходили на поле и отдавались на сто процентов. Получается у тебя или нет, футбол – это, прежде всего, работа, поэтому нужно пахать.

    – Ваша статистика как форварда за время выступлений в «Шахтере» и «Днепре» впечатляет. Ставите ли вы на остаток сезона какую-то задачу для себя, какую-то определенную планку?

    – Я только приехал, и на данный момент мне тяжело ставить какие-то задачи, потому что я не успел достаточно познакомиться с командой, знаю только некоторых игроков. Я должен понять философию игры, как играет команда и за счет чего может добиваться успеха, а это задача не одного дня. То, что я вижу сейчас – в «Кубани» есть хорошие футболисты, с которыми просто нужно найти взаимопонимание. Вот и все.

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 18:42

      Не вылетит, так выкатится

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +84

      FANS86 > APchelov 4 марта 2016, 19:26

      засунь свое мнение, себе в ж..у!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 17:49

      Ой, блин, уже патриотом Кубани заделался?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11