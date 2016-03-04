Терри: «То, что делает в этом сезоне «Лестер», просто невероятно»

Капитан «Челси» Джон Терри признался, что в чемпионской гонке АПЛ он болеет за «Лестер».

«То, что делает в этом сезоне «Лестер», просто невероятно. Если честно, то хочу чтобы они стали чемпионами Англии. Думаю, люди немного устали от того, что одни и те же команды выигрывают трофеи. Это будет здорово для футбола в целом.

«Лестер» — настоящий пример для маленьких клубов. Несколько грамотных приобретений, верные решения тренерского штаба, и любая команда может оказаться на вершине», — сказал опытный защитник.