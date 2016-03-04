Ходжсон: «Наблюдаю за Рэшфордом в течение двух лет»

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил отличную форму форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и заговорил о возможном вызове футболиста в состав национальной команды на Евро-2016.

"Я бы не стал исключать такую возможность, но и заранее выдавать авансы тоже не стоит. Просто надеюсь, что он способен и дальше играть хорошо.

Наблюдаю за Рэшфордом в течение двух лет, знаю его уже довольно давно, он в системе наших сборных.

Надеюсь, он будет развиваться должным образом и не будет подвергаться огромному давлению.

Четыре гола в трех матчах – отличный результат, и если он продолжит в том же духе, то это будет здорово как для "МЮ", так и для сборной", – сказал Ходжсон.

В двух матчах текущего сезона форвард забил четыре гола.