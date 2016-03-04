Писарро: «Чувствую себя очень хорошо и хочу играть дальше»

Форвард бременского "Вердера" Клаудио Писарро не собирается завершать свою карьеру в конце текущего сезона. По словам 37-летнего перуанского футболиста, он чувствует себя отлично.

"Я не завершу свою карьеру. Чувствую себя очень хорошо и хочу играть дальше. Все еще получаю наслаждение от футбола, и пока могу делать это, буду играть", — приводит слова Писарро издание Sportschau.

В текущем сезоне на счету перуанца 21 матч в Бундеслиге, в которых он стал автором трех голов и одной голевой передачи. В последнем матче чемпионата Писарро отметился хет-триком.